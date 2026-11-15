Marketteki uyuşturucu ticareti kamerada
15.11.2026 10:01
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti. Kurye tutuklandı, öğrenci ise serbest bırakıldı.
Motokurye girdiği markette İngiliz vatandaşı bir üniversite öğrencisine ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu sattı.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markette 2 Kasım Pazartesi günü motokurye Batuhan Y. (27) Pakistan doğumlu ve İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.’ya (26) uyuşturucu sattı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Kavacık Mahallesi’nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Uyuşturucu satıcısı Batuhan Y. tutuklandı.
Batuhan Y.’nin Kavacık Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Batuhan Y.’nin 'Açıktan hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından Syed Musa Raza A. hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak” suçundan işlem yapıldı. Üniversite öğrencisi adli makamlarca serbest bırakıldı.
Batuhan Y. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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