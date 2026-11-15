Marketteki uyuşturucu ticareti kamerada

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti. Kurye tutuklandı, öğrenci ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Kavacık Mahallesi’nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi’ndeki bir markette 2 Kasım Pazartesi günü motokurye Batuhan Y. (27) Pakistan doğumlu ve İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.’ya (26) uyuşturucu sattı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Batuhan Y.’nin 'Açıktan hırsızlık' ve ' Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Batuhan Y.’nin Kavacık Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramada bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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