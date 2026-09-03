Mecidiyeköy'de metrobüs arızası yoğunluğa neden oldu
03.09.2026 11:07
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler ve metrobüs yolundaki trafik normale döndü.
İstanbul Mecidiyeköy'de bir metrobüs durakta arızalandı. Yolda kalan araç nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Durakta bekleyen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, metrobüs yolunda da araç yoğunluğu meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından arızalı metrobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler ve metrobüs yolundaki trafik normale döndü.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.