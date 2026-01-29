Megakentin su kaynakları tehlikede. Yüzlerce metrekare alan kurudu

İstanbul’da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkilerken, İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler kuraklık riskini gündeme getirdi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 oldu. İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere gerileyerek yüzde 16,44 kadar düştü.

Havadan çekilen görüntülerde Sazlıdere Barajında kuraklık gözler önüne serildi. Daha önce surlar altında kalan yüzlerce metrekare alan kuruduğu barajın orta kısımlarına adacıkların çıktığı çekilen görüntülere yansıdı.