Midye toplamak için denize daldılar, gördükleri karşında şok oldular

Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu.

Midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkeğe ait olduğu belirlendi.

Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp’a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.