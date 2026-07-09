Midye toplamak için denize daldılar, gördükleri karşında şok oldular
09.07.2026 12:54
Olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul Üsküdar'da midye toplamak için dalış yapan vatandaşlar, deniz dibinde ceset buldu.
Üsküdar Kuleli Sahili'nde ceset bulundu.
Midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkeğe ait olduğu belirlendi.
Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp’a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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