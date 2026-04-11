Minibüs bir anda alev aldı, küle döndü
11.04.2026 10:33
Minibüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir minibüste belirlenmeyen nedenden yangın çıktı.
İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir minibüste yangın çıktı.
Minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı.
Yangın esnasında araçtan patlama sesleri duyuldu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik anlamı aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
