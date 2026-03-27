Motosiklet kazası geçiren genç kızdan 20 gün sonra acı haber
27.03.2026 14:31
Miray Çakır, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücünün kız arkadaşı Miray Çakır, 20 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, Bakırköy ilçesinde yaşanmıştı.
R.K. hakimiyetindeki motosiklet ve iddiaya göre ters yönden gelen bir motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklette sürücü konumundaki sürücünün kız arkadaşı Miray Çakır, yola savrularak park halindeki bir araca çarparak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çakır'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
20 gündür hastanede tedavisine devam edilen Çakır, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Çakır, vefatının ertesi günü 24 Mart Salı günü, Yerni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kusurlu olabileceği değerlendirilen motosiklet sürücüsü R.K., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
6 suç kaydı bulunan R.K. hakkında nöbetçi savcılıkta işlem başlatıldı.
Sürücünün savcılıktaki işlemleri sürüyor.
