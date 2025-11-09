Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu
09.11.2025 15:06
DHA
İstanbul Avcılar’da yemeğini ocakta unutan yaşlı kadın yoğun dumandan zehirlendi.
Cihangir Mahallesi’nde eşinin Bursa’daki akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen Nuri Kamer, yemeğini ocağa koyduktan sonra başka odaya geçti.
Ocağı kapatmayı unutunca kısa sürede ev dumanla doldu. Duman nedeniyle odasında mahsur kalan Kamer, bağırarak komşularından yardım istedi.
Apartmana yayılan yanık kokusunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Kamer’i baygın halde buldu.
İlk müdahalesi yapılan Kamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.