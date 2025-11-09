Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu

Apartmana yayılan yanık kokusunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Kamer’i baygın halde buldu.

