Öğretmen çiftin kavgası kanlı bitti
10.05.2026 16:07
Eşini yaralayan zanlı karakola giderek teslim oldu. (Foto: Arşiv)
İstanbul Bahçelievler'de bir öğretmen, tartıştığı meslektaşı olan eşini bıçaklayıp yaraladı. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul'da öğretmen çift arasında çıkan kavga kanlı bitti.
Olay, bir gün önce Bahçelievler ilçesindeki bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre; 48 yaşındaki öğretmen koca, 43 yaşındaki öğretmen eşini defalarca bıçakladı.
KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZANLI POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan şüpheli, karakola giderek teslim oldu.
