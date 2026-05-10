Öğretmen çiftin kavgası kanlı bitti

10.05.2026 16:07

Öğretmen çiftin kavgası kanlı bitti
Anadolu Ajansı

Eşini yaralayan zanlı karakola giderek teslim oldu. (Foto: Arşiv)

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Bahçelievler'de bir öğretmen, tartıştığı meslektaşı olan eşini bıçaklayıp yaraladı. (Haber: Dilek Yaman Demir)

İstanbul'da öğretmen çift arasında çıkan kavga kanlı bitti.

 

Olay, bir gün önce Bahçelievler ilçesindeki bir sitede meydana geldi.

 

İddiaya göre; 48 yaşındaki öğretmen koca, 43 yaşındaki öğretmen eşini defalarca bıçakladı.

 

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

 

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

ZANLI POLİSE TESLİM OLDU

 

Olayın ardından kaçan şüpheli, karakola giderek teslim oldu.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.