Orman yasağını ihlal eden 513 kişiye 1,9 milyon lira ceza

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'deki ormanlık alanlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

8 Haziran-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları'nda yapılan kontrollerde, giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabancayla, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 6 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan, 1 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şüpheli denetimler sırasında gözaltına alındı.

Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanlık alanların korunmasına yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.