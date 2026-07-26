Orman yasağını ihlal eden 513 kişiye 1,9 milyon lira ceza
26.07.2026 12:00
Sultanbeyli’de ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'deki ormanlık alanlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
8 Haziran-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aydos, Teferrüçtepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları'nda yapılan kontrollerde, giriş yasağını ihlal ettiği belirlenen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası kesildi.
Denetimler sırasında 2 ruhsatsız tabancayla, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 6 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan, 1 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
Ayrıca çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şüpheli denetimler sırasında gözaltına alındı.
Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanlık alanların korunmasına yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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