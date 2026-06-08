Otomobilin camından oyuncak silah gösteren sürücü yakalandı
08.06.2026 10:53
Oyuncak silahlı sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobilin camından oyuncak tabanca gösterdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün otomobil camından silah göstermesine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsünün E.K. (23) olduğu tespit edildi.
Şüpheli evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Öte yandan, silahın ise oyuncak tabanca olduğu belirlendi.
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