Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 13:02
İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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