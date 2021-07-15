Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı (İstanbul Haberleri)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan teknenin yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldığını bildirdi.

İstanbul Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 13:02

Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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