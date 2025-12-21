Sahil yolunda patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Maltepe sahil yolunda patenli üç kişi, trafikte seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan üç kişi , aynı zamanda diğer sürücüler için de risk oluşturdu.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.