Sahil yolunda patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
21.12.2025 10:04
İstanbul Maltepe'de patenli üç kişi, taksinin arkasına tutunarak tehlikeli anlara imza attı.
Maltepe sahil yolunda patenli üç kişi, trafikte seyir halinde olan taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.
Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan üç kişi , aynı zamanda diğer sürücüler için de risk oluşturdu.
Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
