Sahte altında akıl almaz oyun. Pirinçten ürettiği altınları tanınmış firmaların logolarıyla satacaktı

Gramı büyük olan parçaların altın suyuna batırarak mihenk taşıyla yapılan kontrollerden geçmesini sağlamış.

Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerin logolarının bulunduğu tespit edildi.

İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken polis ekipleri bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Fatih, Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı.

Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi.

Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi.

