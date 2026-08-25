Sahte daire ilanıyla kapora dolandırıcılığı. 13 gözaltı
25.08.2026 09:56
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
İstanbul'da sahte daire satışı ilanı çok sayıda kişiden kapora alarak dolandıran 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleriyle koordineli olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.
Ekipler, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi.
13 GÖZALTI
İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
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