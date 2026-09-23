Sahte masöz ilanıyla fuhuşa sürüklendiler. 15 şüpheli adliyede
23.09.2026 14:30
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da "masöz aranıyor" ilanına başvuran kadınları fuhuşa yönlendiren 15 kişi gözaltına alındı. 6 masaj salonu mühürlenirken, mağdur 16 kadın serbest bırakıldı.
İstanbul’da polise başvuran bir kadın, internette gördüğü “Masöz aranıyor” ilanına iş başvuruda bulunduktan sonra görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa yönlendirmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi belirledi.
KADINLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri “Masöz aranıyor” ilanı için telefonla arayan kadınlara, “Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?” diye sorduklarını belirledi.
Teklifi kabul eden kadınların masaj salonlarında çalıştırıldığı ve gelen erkeklere yönlendirildiği tespit edildi.
ŞİFRELERLE MESAJLAŞTILAR
Polisin çalışmasında, şüphelilerin fuhuşa yönlendirdikleri kadınlarla kendi aralarında oluşturdukları şifrelerle mesajlaştıkları belirlendi. Kadınların, “Sistem 1”, “Sistem 2”, “Sistem 3” ve “Sistem 4” şeklindeki şifrelere göre müşterilerle ilişkiye girdikleri tespit edildi.
15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği “Mühür” operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise “mağdur”sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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