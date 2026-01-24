Sancaktepe'de korkutan yangın. Alevler her yeri sardı
Sancaktepe'de yangın çıktı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Eyüpsultan Mahallesi Türkan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin bahçede mutfak tüplerinin olduğu ikazı üzerine, ekipler kısa sürede büyüyen ve gecekondunun tamamını saran alevlere iki farklı noktadan müdahale etti.
Yangın bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
