Sancaktepe'de toprak kayması. Çevredeki binalarda inceleme yapılacak
13.06.2026 12:59
Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İstanbul Sancaktepe'de temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çevredeki binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Merve Mahallesi Mübacir Caddesi'nde temel kazısı sırasında toprak kayması gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, toprak kaymasının yaşandığı alanın yakınında bulunan binalarda inceleme yapılacağı öğrenildi.
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