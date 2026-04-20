Sarıyer'de balıkçı teknesinde yangın
20.04.2026 10:56
Son Güncelleme: 20.04.2026 11:22
Yangın, teknede hasara neden oldu.
İstanbul'da Sarıyer sahilindeki bir balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'da Sarıyer sahilinde limana demirli bir balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle teknedeki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.
