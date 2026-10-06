Sarıyer'de freni tutmayan kamyonet 3 araca çarptı. 3 yaralı

İstanbul Sarıyer’de freni tutmayan kamyonet sürücüsü biri park halinde olan 3 araca çarparak orta refüjde durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araçlara çarparak orta refüje savrulduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki bir kamyonetin frenleri boşaldı. Frenin tutmaması üzerine sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet , biri park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi.

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