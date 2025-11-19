Sefaköy'de ölümlü motosiklet kazası

Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

