Sefaköy'de ölümlü motosiklet kazası
19.11.2025 13:04
DHA
İstanbul Sefaköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken motosikletteki ikinci kişi hayatını kaybetti.
Sefaköy, D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.
Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken yolda trafik yoğunluğu oluştu
