Seyir halindeki araç yandı
24.11.2025 15:17
AA
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü, otomobili yolun kenarında durdururken, alevler aracı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
