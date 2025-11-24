Seyir halindeki araç yandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

