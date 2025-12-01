Silahlı saldırı zanlıları tutuklandı
01.12.2025 13:47
AA
İstanbul Üsküdar'da otel ve bina kurşunlayan iki şüpheli, Yalova'da yakalanarak tutuklandı.
Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi'nde 7 Temmuz'da bir otele ve binaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından iki zanlıyı tespit etti.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Zanlılar, İstanbul'da sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
