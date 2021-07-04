Şile'de sağanak denizin rengini değiştirdi

İstanbul Haberleri 04.07.2021 - 16:30
İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından Şile'nin sahil kesiminde, derelerden karışan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.
Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.
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