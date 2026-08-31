Şile'de üzerinden yol geçen bina dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem oldu

Şile ilçesinde üzerinden yol geçen 2 katlı 8 daireli bina sosyal medyada gündem olurken, bina sakinleri durumdan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Şile Plaj Yolu Caddesi'nde bulunan 2 katlı bina, yapılış şekli ve hemen üstünden geçen yaklaşık 50 metrelik yol nedeniyle dikkat çekiyor.

Binanın yol kotunun altında kalması nedeniyle sosyal medyada tartışmalara yol açan yapıda 8 daire yer alıyor.

“BİLE BİLE ALDIM, 30 SENEDİR OTURUYORUM”

Bina sakinlerinden Mustafa Çekici, daireyi mevcut durumunu bilerek satın aldığını belirterek, "Burası 5 liraysa, burası 1 lira. Gücümüz ona yetti, onu aldık. Ama ileride daha iyisini alabilirsek alacağız. Binada 8 daire var, hepsinden yol geçiyor. Durumu biliyordum, bile bile aldım. Altta ev var, üstünde yol var. Duyduğuma göre bina 1956'da yapılmış, 30 senedir de ben oturuyorum" dedi.

"BİNA YAPILDIKTAN SONRA YOL İNŞA EDİLMİŞ"

2008 yılından bu yana binada yaşayan 58 yaşındaki Züleyha Temiz ise herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, “Ben 2005'ten beri buradayım. Binayı 2005'te aldık, 2008'den itibaren oturuyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, aldık ve eşim tamir edip yaptı. Burada 8 daire var, karşı binamızda ise 56 daire bulunuyor. Benim tapum da var, her şeyim de var. Evim asma tavan, yoldan araba geçince ses bile duyulmuyor. Herhangi bir sıkıntım yok” diye konuştu.

Binanın bazı sakinleri üzerinden yol geçtiğini söylerken, bazıları ise kaldırım geçtiğini belirtti.