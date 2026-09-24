Silivri'de jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı. 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde TEM bağlantı yolunda bir jandarma ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 3 jandarma personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza , sabah saat 08.50 sıralarında TEM bağlantı yolu, Silivri Mezarlığı önünde meydana geldi. Aynı güzergahta seyir halinde olan otomobil ile jandarma ekip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan jandarma aracı, mezarlık önünde park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi.

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