Silivri’de klimadan çıkan yangın korkuttu

Haberler - İstanbul Haberleri İHA 18.10.2021 - 19:53
İstanbul Haberleri - İHA, Yangın, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin klimasından önce yanık kokusu, ardından yoğun duman çıkmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki esnaflar yangın tüpüyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını başka yerlere sirayet etmeden söndürdü.
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