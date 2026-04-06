Sirkeci sahilinde dehşet anları. Büfeden döner bıçağını kaptı boğazını kesti

Sirkeci Vapur İskelesi önünde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sahilde bulunan büfeden döner bıçağı alarak dehşet saçtı.

Bağırmaya başlayan şüpheli, bir süre sonra elindeki bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan şüpheli polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun bir süre bu şekilde yürümeye devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada kan kaybeden şüpheliye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.