Şişli'de baca yangını paniğe neden oldu

18.04.2026 14:51

Şişli'de baca yangını paniğe neden oldu
DHA

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA

Şişli'de beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinin bacasında yangın çıktı.

Yangın, 19 Mayıs Mahallesi Dr. İsmet Öztürk Sokak'ta bulunan beş katlı binada saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine üst katlara duman doldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

 

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bacada başlayan yangın cep telefonu ile görüntülendi.

