Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmeye çalışan Kazakistanlı kadın düşerek hayatını kaybetti
25.10.2026 12:18
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova boşlukta bulunan tenteye basınca düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, - 2’nci kat seviyesine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bekmakhanova’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
EYLÜL AYINDA TURİST VİZESİYLE GELMİŞ
Bekmakhanova’nın eylül ayında turist vizesiyle Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye’ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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