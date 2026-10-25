Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmeye çalışan Kazakistanlı kadın düşerek hayatını kaybetti

Bekmakhanova’nın eylül ayında turist vizesiyle Türkiye ’ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye’ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, - 2’nci kat seviyesine düştü.

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