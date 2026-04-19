Şişli'de ölü bulunmuştu. Kimliği belli oldu
19.04.2026 08:59
İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk binada ölü bulunan kişinin kimliği belli oldu. Cansız bedenin, 40 yaşındaki Ali Karadağ'a ait olduğu anlaşıldı.
Karadağ'ın ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçti. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminde kafasında kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izleri tespit edildi.
Adamın ayrıca ‘uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve satmak’ ile ‘hırsızlık’ suçlarından emniyette toplam 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
