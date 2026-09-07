Şişli'de yangın paniği. Birinci kattan atlayan kişi yaralandı

İstanbul Şişli 'de bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle panik yaşanırken, olayda 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak'ta bulunan 6 katlı bir iş yerinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman nedeniyle içerideki kişiler zor anlar yaşadı. Bu sırada panikleyen bir kişi, birinci kattan sokağa atlayarak yaralandı. Dumandan etkilenen bir diğer kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.