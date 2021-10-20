Sivas'ta jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Sivas Merkez ilçe sınırları içinde bulunan geçici teminat bedeli 1679 lira 85 kuruş, muhammen bedeli 55 bin 995 lira olan 4 bin 610,2 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.



İhale 2 Kasım saat 10.30'da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.



