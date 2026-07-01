Sokakta kasklı kişinin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi A.A., motosikletiyle işe gittiği sırada kendisini bekleyen kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerlemeye devam eden A.A.'ya şüphelinin ateş etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalleli yerde kanlar içinde yatan A.A.'ya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırının ardından A.A.'nın çevresinden yardım istediği güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde duyuldu. Görüntülerde, peş peşe silah seslerinin duyulmasının ardından kasklı şüphelinin sokaktan yürüyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

“5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUK”

Olaya tanık olan ve ismini vermek istemeyen bir mahalleli, "Sabah oğlumu işe gönderecektim. Silah seslerini duyunca hemen cama koştuk. Motosikletli kişiyi gördük. Motosiklet yan yatmıştı ama saldırgan ateş etmeye devam ediyordu. Yaralanan kişi 'Kalbim' diye bağırıyor, ambulans ve polis istiyordu. Biz de hemen ihbarda bulunduk. Toplam 5-6 el silah sesi duyduk. Bir süre ara verdi, ardından yeniden ateş etti. Motosiklet yan yatmış haldeyken bile ateş etmeyi sürdürdü, sonra kaçtı. Vurulan kişi motosikletle geliyordu. Sokağın başında pusu kurmuş. Vurulduktan sonra motosiklet sürüklenerek buraya kadar geldi" dedi.