Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan kardeş iki işçiden biri kurtarılmış, diğerinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İstanbul Bahçelievler'de 5 Kasım'da da bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti.

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