Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması. Bir işçi yaşamını yitirdi
19.11.2026 11:13
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:49
Göçük altında kalan işçiden acı haber geldi.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'taki inşaatta saat 10.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.
Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de 5 Kasım'da da bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti.
Göçük altında kalan kardeş iki işçiden biri kurtarılmış, diğerinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
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