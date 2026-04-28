Takside "Kağıt bitti" yazan POS cihazından kokain çıktı. Üç şüpheli gözaltına alındı

İstanbul 'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde 21 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında motorize yunus polisleri, şüphe üzerine park halindeki takside bekleyen üç kişiyi kontrol etti.

"KAĞIT BİTTİ" YAZAN POS CİHAZINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki “Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz.” uyarısı polislerin dikkatini çekti. Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi.

Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda üç cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.