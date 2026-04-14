Taksim Metro İstasyonu'nda yangın paniği
14.04.2026 21:25
Son Güncelleme: 14.04.2026 21:26
Taksim Metro İstasyonu'nda asansörde yangın çıktı.
Taksim'de metro istasyonunun asansöründe yangın çıktı. Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı.
Taksim Metro İstasyonu'nda bulunan asansörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
“CUMHURİYET TÜNELİ ÇIKIŞI İŞLETMEYE KAPATILMIŞTIR”
Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Metro İstanbul A.Ş., "Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır. İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına açıktır. Bölgedeki yangın kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.