Taksim'de yüzük iade etmek isteyen müşteriye satırla saldırdı

Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu 'nun Hüseyinağa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanı ile müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri çalışanı, müşteriye satırla saldırdı.



SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞI KOYDU

Müşteri saldırı sırasında valizle kendisini savundu. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı ve müşterinin valizle kendisini koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı. Saldırıya uğrayan müşterinin başvurusu bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

2 YÜZÜĞÜ İADE ETMEK İSTEYİNCE SİNİRLENMİŞ

Ekipler, saldırganın pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Salih K., ifadesinde müşterinin 2 yüzük satın aldığını, ardından yüzükleri iade etmeye geldiği için sinirlendiğini söyledi.

Emniyete 3 geliş kaydı bulunan şüpheli hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.