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Taksinin bagajından cephanelik çıktı

13.09.2026 11:45

Taksinin bagajından cephanelik çıktı
DHA

Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
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İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda durdurulan taksinin bagajında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 108 tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da 2 operasyon düzenledi. 

 

Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi.

 

Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

 

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

 

Operasyonlarda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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