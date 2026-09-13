Taksinin bagajından cephanelik çıktı

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda durdurulan taksinin bagajında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 108 tabanca ele geçirildi.

Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi.

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