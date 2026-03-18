TIR'ın çarptığı kadından acı haber
18.03.2026 16:28
Kazanın yaşandığı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı. TIR'ın altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Sancaktepe'de trafik kazası meydana geldi.
Veysel Karani Mahallesi'nde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına TIR çarptı.
TIR'ın altında kalan kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
İncelemenin ardından kadının cenazesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.
