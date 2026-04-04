Torbacılara operasyon. 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı adresler tek tek belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 2 Nisan'da Beykoz ve Çekmeköy'de 9 ev ile bir iş yerine, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 678 gram marihuana, 14 gram tütünle karışık uyuşturucu madde, 5,91 gram taş kokain, iki hassas terazi, bir av tüfeği ile iki fişek ele geçirildi. Ayrıca 574 bin 400 TL ile birlikte 5 bin 172 dolar, 340 euro, 40 pound ve 5 leyi bulundu.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Operasyon kapsamında işlem yapılan iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Nisan Cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı serbest bırakıldı, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.