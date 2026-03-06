Trafiği tehlikeye atan sürücüler tespit edildi. 190 bin TL para cezası verildi
06.03.2026 13:22
Şerit değiştiren sürücülerin kimlikleri tespit edildi.
İstanbul tarfiğinde hem makas atıp hem de drift atan 5 sürücüye, toplamda 190 bin TL para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ise ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
Başakşehir'de trafikte makas ve drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücülerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülerin kimlikleri tespit edildi.
Toplam 190 bin lira para cezası kesildi.
Tespit edilen sürücüler; Ö.A. H.H.A. S.K. E.G. ve T.L.'ye "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip", "drift atmak", "saygısızca araç kullanmak"tan toplam 190 bin lira para cezası kesildi. Sürücü H.H.A.'nın ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ö.A.'nın sürücü belgesine ise 60 gün geçici olarak el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.
Ö.A. hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi
