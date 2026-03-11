Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ceza yedi, "101 bin de olursa seviniriz" dedi
11.03.2026 13:20
O anlar ise bölgede çekim yapan dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da araçta camdan sarkan bir genç, dronla tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan yolcu hakkında işlem yapılırken, söylediği sözler de hayrete düşürdü.
Olay, gece saatlerinde Kadıköy'e bağlı Caddebostan sahili yolunda yaşandı.
İddiaya göre seyir halindeki araçta bulunan bir genç, camdan sarkarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yaptı.
Dron görüntülerinin incelenmesinin ardından trafik ekipleri harekete geçti.
Yapılan tespitler sonucunda araçtaki yolcu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
Hakkında işlem yapılan genç, aldığı cezanın ardından "100 bin lira ceza yedim. 101 bin de olursa seviniriz. Genciz hızlıyız, Bayrampaşa çocuğuyuz. Geçen hafta yedik, bu hafta yine yiyoruz" dedi.
