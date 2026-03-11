Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ceza yedi, "101 bin de olursa seviniriz" dedi

Dron görüntülerinin incelenmesinin ardından trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan tespitler sonucunda araçtaki yolcu hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Hakkında işlem yapılan genç, aldığı cezanın ardından "100 bin lira ceza yedim. 101 bin de olursa seviniriz. Genciz hızlıyız, Bayrampaşa çocuğuyuz. Geçen hafta yedik, bu hafta yine yiyoruz" dedi.