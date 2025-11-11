Trafikte yol verme kavgası kamerada
11.11.2025 13:07
DHA
İstanbul Şişli'de trafikte iki sürücünün yol verme kavgası kanlı bitti. Olayda iki kişi bıçakla yaralandı.
İzzetpaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrası, motosikletlinin arkasından inen kişi bıçak çekti. Şüpheli ardından sürücü Abdülhamid Han A.'yı kolundan, araçtan inen A.K.’yı ise, kalbinin altından bıçakladı.
Şüpheli, yaralanan A.K.'yı bir süre kovaladıktan sonra yanına gelen sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.’yı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR
Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.