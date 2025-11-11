Trafikte yol verme kavgası kamerada

İstanbul Şişli'de trafikte iki sürücünün yol verme kavgası kanlı bitti. Olayda iki kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.’yı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

