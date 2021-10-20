Tuzla’da çiçekçi dükkanındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi’nde bulanan bir çiçekçide müşteri olarak bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.





Kavgada E.U., K.K. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Hafif şekilde yaralanan E.U. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, silahlı yaralamayı gerçekleştiren şüphelinin kullandığı araç tespit edilerek operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüpheli K.K. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişekle yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



