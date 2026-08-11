Tuzla'da toprak kayması. Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD,UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçi Baki Ayık için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan Ayık, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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