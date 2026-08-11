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Tuzla'da toprak kayması. Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

11.08.2026 16:04

Son Güncelleme: 11.08.2026 17:56

Tuzla'da toprak kayması. Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
DHA

Kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.

AA, DHA
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İstanbul Tuzla'da kanalizasyon kazısı sonucu kısmen göçük oluştu. Toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.

Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD,UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Toprak altında kalan işçi Baki Ayık için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan Ayık, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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