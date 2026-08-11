Tuzla'da toprak kayması. Göçük altında kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı
11.08.2026 16:04
Kanalizasyon kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi.
İstanbul Tuzla'da kanalizasyon kazısı sonucu kısmen göçük oluştu. Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
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