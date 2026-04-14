Ümraniye'de 300 bin liralık kablo hırsızlığı
14.04.2026 09:54
Hırsız, güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.
İstanbul'da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde kablo çalan hırsız tutuklandı.
Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde bulunan iş yerine kamyonetle gelen iki kişi, içeride bulunan 300 bin lira değerindeki elektrik kablosunu çalarak kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çaldıkları kabloları kamyonete yükledikten sonra kaçtıkları kamera kayıtlarından tespit etti.
YAKALANDI
Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Beşiktaş'ta yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
