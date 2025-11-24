Ümraniye'de otomobil, kamyonete çarptı: 2 yaralı

Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilden sağlandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

YASAL UYARI

İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.