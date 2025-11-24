Ümraniye'de otomobil, kamyonete çarptı: 2 yaralı
24.11.2025 09:22
İHA
Ümraniye'de bir otomobil, meyve-sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Alınan bilgiye göre hareket halindeki otomobil sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı yönde ilerleyen meyve-sebze yüklü kamyonete çarptı.
Kazada 2 araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çarpışma sonucunda kamyonet devrildi ve yükleri yola saçıldı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilden sağlandı.
Araçların yoldan alınmasıyla beraber trafik normale döndü.
