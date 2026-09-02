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Ümraniye'de zincirleme kaza. 3 yaralı

02.09.2026 08:42

Ümraniye'de zincirleme kaza. 3 yaralı
DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
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Ümraniye Şile Otoyolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Şile Otoyolu'nda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde olan cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

SÜRÜCÜNÜN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları kontrol ederek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. 

 

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazanın ardından araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. 

 

Kaza nedeniyle yolda Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

 

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

 

 

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