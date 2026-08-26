Üsküdar ve Beykoz'da evleri kurşunlayan 4 şüpheli yakalandı

Üsküdar ve Beykoz'da haraç almak için iş yeri sahiplerinin evlerini kurşunlayan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı şüphelilerin 21 Ağustos'ta ise Beykoz Poyrazköy Mahallesi'nde bir eve ateş ettikleri, mağduru telefonla arayarak haraç istedikleri belirlendi.

Soruşturmada şüphelilerin 14 Ağustos'ta Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde bir evi kurşunlayarak videoya çektikleri ve mağdura tehdit mesajları attıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Üsküdar ve Beykoz 'da 14-21 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen ev kurşunlama olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

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