Üsküdar ve Beykoz'da evleri kurşunlayan 4 şüpheli yakalandı
26.08.2026 12:35
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Üsküdar ve Beykoz'da haraç almak için iş yeri sahiplerinin evlerini kurşunlayan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üsküdar ve Beykoz'da 14-21 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen ev kurşunlama olayları üzerine soruşturma başlatıldı.
Gasp Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin evleri kurşunlarken çektikleri görüntülere ulaşıldı.
Görüntülerde şüphelilerin ateş ederken aynı zamanda cep telefonlarıyla bu anları kaydettikleri görülüyor.
100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Soruşturmada şüphelilerin 14 Ağustos'ta Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde bir evi kurşunlayarak videoya çektikleri ve mağdura tehdit mesajları attıkları tespit edildi.
Aynı şüphelilerin 21 Ağustos'ta ise Beykoz Poyrazköy Mahallesi'nde bir eve ateş ettikleri, mağduru telefonla arayarak haraç istedikleri belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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